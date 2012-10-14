Продвижение группы в соцсетях.

Нужны участники, которые будут комментировать события, участвовать в жизни публичной страницы, участвовать в опросах и т.п. Хотелось бы примерно 200-300 человек. Жду от Вас приблизительную стоимость, сроки, гарантии. Дизайн-студия, которая занимается фирстилем, ...