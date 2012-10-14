Продвижение группы в соцсетях.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки145 просмотров

Интересует продвижение группы в соцсетях - Вконтакте, Одноклассники, Facebook. Очень важно, что критерием по приглашению является город(Челябинск). Если это возможно, то хотелось бы обсудить условия сотрудничества.

13 лет назад
RHSC
43 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров