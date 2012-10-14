Требуется продвижение 3 интернет магазинов Основное: 1) Настойка Яндекс метрики Подключить параметр интернет-магазинов http://help.yandex.ru/metrika/?id=1115036 + Цели 2) создание и ведение рекламной компании в яндекс ...
Контекстная реклама в Яндексе
Есть потребность в продаже недвижимости, через контекстную рекламу.
Недвижимость – три дома в пригороде Чехии.
Аудитория – Россия и СНГ.
Нужен грамотный специалист, с опытом в контекстной рекламе, который подберет продающие запросы и составит объявления, а также будет отслеживать эффективность компании и вносить своевременные корректировки.
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