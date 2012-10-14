Контекстная реклама в Яндексе

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Закрыт9 заявок181 просмотр

Есть потребность в продаже недвижимости, через контекстную рекламу.

Недвижимость – три дома в пригороде Чехии.

Аудитория – Россия и СНГ.

Нужен грамотный специалист, с опытом в контекстной рекламе, который подберет продающие запросы и составит объявления, а также будет отслеживать эффективность компании и вносить своевременные корректировки.

13 лет назад
bigrastor
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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