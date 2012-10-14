Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть сайт на wordpress, его нужно оптимизировать и продвинуть в гугле и яндексе в топ 3. Конкуренции никакой, продвижение сложным не будет. Бюджет обсуждаем, выдвигайте свои предложения.
Продвижение сайта
Всем привет. Одному моему клиенту необходимо продвижение сайта. Регион - Минск. Список слов:
пассажирские перевозки
пассажирские перевозки минск
перевозка пассажиров
пассажироперевозки
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