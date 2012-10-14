SEO, контекстная реклама, аналитика

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок217 просмотров

Требуется продвижение 3 интернет магазинов

Основное:

1) Настойка Яндекс метрики

Подключить параметр интернет-магазинов

http://help.yandex.ru/metrika/?id=1115036

+ Цели

2) создание и ведение рекламной компании в яндекс директе, Google AdWords по купонам.

помощь в настройке и советы по оптимальному использованию купонов.

3) Комплексное продвижение 3 сайтов по сео.

Дополнительно:

4) Так же Монетизация трафика.

- Партнерские баннеры

- тизерная реклама

- настройка CPA партнерок

Google Ads
13 лет назад
TigerMilk
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров