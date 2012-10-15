Продвижение сайта кинотематики

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть сайт на wordpress, его нужно оптимизировать и продвинуть в гугле и яндексе в топ 3. Конкуренции никакой, продвижение сложным не будет. Бюджет обсуждаем, выдвигайте свои предложения.