Продвижение сайта кинотематики

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок165 просмотров

Нужно продвижение сайта кинотематики. Не онлайн кино!!!

Обзоры фильмов, новинок кино.

Сайт для продвижения старый, в ЯК.

Нужно продвижение по ~50ключевиках большенсвто СЧ в топ-3 гугла и яши.

Внутренняя оптимизация.

Только с опытом работы в данной тематике! Нужны будут гарантии!

13 лет назад
clickz
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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