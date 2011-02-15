pionerka_dv

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть немецкий интернет - магазин конной амуниции. Уже работает. Есть ли у кого идейки как его раскрутить? Предлагайте свои цены, сроки и возможности!
Поисковые системы (SEO)8 заявок
Закрыт
13 лет назад
Предоставлю услуги копирайтинга или качественного рерайтинга. Опыт работы есть-веду свой блог,статьи пишу исключительно сама (естесственно с использованием рерайтинга). Так же имею небольшой,но опыт с созданием блога на Wordpress и его внутренней оптимизацией.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть немецкий интернет - магазин конной амуниции. Уже работает. Есть ли у кого идейки как его раскрутить? Предлагайте свои цены, сроки и возможности!
Здравствуйте, дорогие фрилансеры! В ближайшее время нужен интернет-магазин. Не могу вам точно сказать на каком движке, так как сама в этом плохо разбираюсь)) Но знаю, что не плохо если будет на Joomla. Магазин будет ...