pionerka_dv

Дарья Спектор pionerka_dv

 
34 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Жизнерадостная мамочка!

Предоставлю услуги копирайтинга или качественного рерайтинга. Опыт работы есть-веду свой блог,статьи пишу исключительно сама (естесственно с использованием рерайтинга). Так же имею небольшой,но опыт с созданием блога на Wordpress и его внутренней оптимизацией.

WordPress

  • Нужен интернет-магазин

    Здравствуйте, дорогие фрилансеры! В ближайшее время нужен интернет-магазин. Не могу вам точно сказать на каком движке, так как сама в этом плохо разбираюсь)) Но знаю, что не плохо если будет на Joomla. Магазин будет ...

    Joomla
    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад