Доработка движка Vamshop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется разработчик для доработки движка Vamshop (клон Oscommerce). Работа более-менее постоянная, есть достаточно большой объем требований, который надо реализовать.

Требования:

1. Опыт работы с вамшопом.

2. Ответственность.

3. Голосовая связь, телефон или скайп.

14 лет назад
Rodan1
Роман 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-2)

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