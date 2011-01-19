Модуль для prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки120 просмотров

Добрый день!

Необходимо написать модуль фильтрации товаров для престы

Фильтр должен действовать в рамках категорий товаров

Параметры фильтра по характеристикам товаров + фильтр по цене

PrestaShop
14 лет назад
marketer
Татьяна 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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