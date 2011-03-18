Создание викторины

На сайте нужно создать викторину (возможность проголосовать). Что бы не влазить в код основного сайта есть несколько вариантов реализации:

1. Всплывающее окно (предпочтительнее)

2. Отдельная страничка (или мини сайтик - пару страничек) на поддомене и др. любом хостинге с отличным дизайном

3. В рамках сайта, но он сделан корявенько, что бы его не поламать

Дизайн всплывающего окна также нужно создать, можно взять все работы вместе, можно отдельно дизайн и программинг (с версткой)

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Функционал викторины:

1. Вопрос и варианты ответов - один вариант только можно выбрать

2. Вопрос и варианты огтветов (нет правильного просто опрос)

3. Выбор вариантов ответа (несколько срразу)

4. Ввод свой ответ

5. Формирование графиков - возможность скрытия некоторых графиков (только сбор данных)

6. Возможность эту анкету генерировать с админки

+ пару статических старниц с текстом

Подробное тз при обсуждении, проект срочный, жду предложений и вопросов