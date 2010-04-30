Нужно обработать 5 фотография для журнала, варианты обработки фотографий в прикрепленном файле. Сразу указывайте свой номер телефона, что бы я мог с вами связаться.
Оптовый фотомонтаж около 100 фотографий
Дано около 30 моделей дверей, на которые наклеено 5 видов плёнки. Итого 150 вариантов.
Есть около 38 фотографий, из которых надо нарисовать оставшиеся. Также надо убрать буквы.
Оплата 50 руб за фото.
Прежде чем предлагать услуги, просьба выполнить маленькое задание:
В архиве http://ifolder.ru/16970751:
фотография модели №2 в светлом цвете
и
фотография модели №1 в тёмном цвете.
Надо сделать модель №2 в тёмном цвете.
Выбранный исполнитель
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