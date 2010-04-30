Оптовый фотомонтаж около 100 фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен8 заявок987 просмотров

Дано около 30 моделей дверей, на которые наклеено 5 видов плёнки. Итого 150 вариантов.

Есть около 38 фотографий, из которых надо нарисовать оставшиеся. Также надо убрать буквы.

Оплата 50 руб за фото.

Прежде чем предлагать услуги, просьба выполнить маленькое задание:

В архиве http://ifolder.ru/16970751:

фотография модели №2 в светлом цвете

и

фотография модели №1 в тёмном цвете.

Надо сделать модель №2 в тёмном цвете.

15 лет назад
zyura
43 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

A_liska
53 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$50
5 дней
Я очень рад что нашёл Вас, на 100% доволен работой с Вами
Юрий Сергеевич выполняет все взятые на себя финансовые обязательства. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

A_liska
53 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад