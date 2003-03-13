Пост продакшн фотографий для журнала

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт8 заявок484 просмотра

Нужно обработать 5 фотография для журнала, варианты обработки фотографий в прикрепленном файле.

Сразу указывайте свой номер телефона, что бы я мог с вами связаться.

15 лет назад
serjeburinni
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

G-trash
Кирилл 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$150
1 день

Заявки фрилансеров

G-trash
Кирилл 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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