Восстановление ЧБ фотографии

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  2. Обработка фотографий
Завершен18 заявок364 просмотра

Восстановление ЧБ фотографии

15 лет назад
Elvin_
43 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alebanx
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Работа по восстановлению черно-белой фотографии выполнена качественно и в срок. Нареканий нет.
Без претензий

Заявки фрилансеров

alebanx
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад