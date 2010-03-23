Обработка фотографий

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Завершен15 заявок304 просмотра

Есть порядка 20 фотографий. Надо придумать им красивое обрамление, сделать подпись "Токарева Мария", блики убрать если есть, ну в общем что бы не стыдно на сайте было разместить. В дальнейшем фотографий будет больше.

Пишите цену за штуку.

15 лет назад
T-A
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

kobryo
Елена 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$22
1 день
Елена сделала все быстрее и качественнее, чем я ожидал. Цены приемлемые, голова креативная )
Интересно было поработать над проектом, приятный в общении, четко ставящий задачу заказчик. Оплата незамедлительно. Спасибо. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

kobryo
Елена 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад

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