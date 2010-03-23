Обработка фотографий

Есть порядка 20 фотографий. Надо придумать им красивое обрамление, сделать подпись "Токарева Мария", блики убрать если есть, ну в общем что бы не стыдно на сайте было разместить. В дальнейшем фотографий будет больше.

Пишите цену за штуку.