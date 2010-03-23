Здравствуйте. Необходимо превратить исходную фотографию в черно-белый силуэт (если правильно выражаюсь). В пристёгнутом файле исходное фото и примеры того, что должно получится. Очень нравится как нарисован Джими Хендрикс (верхний персонаж). Бюджет 10 ...
Обработка фотографий
Есть порядка 20 фотографий. Надо придумать им красивое обрамление, сделать подпись "Токарева Мария", блики убрать если есть, ну в общем что бы не стыдно на сайте было разместить. В дальнейшем фотографий будет больше.
Пишите цену за штуку.
Выбранный исполнитель
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