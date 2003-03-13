Восстановление ЧБ фотографии
Из фотографии сделать рисунок
Здравствуйте.
Необходимо превратить исходную фотографию в черно-белый силуэт (если правильно выражаюсь).
В пристёгнутом файле исходное фото и примеры того, что должно получится. Очень нравится как нарисован Джими Хендрикс (верхний персонаж).
Бюджет 10 USD. Срок — 1 час.
Предложения скрыты.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо обработать фотки, привести их к единому виду. Качество фоток не лучшее но заказчик другие найти не сможет в ближайшее время. Так что надо поработать с этими. Главное убрать со всех фоток даты + плюс ...Завершен15 лет назад
Нужно обработать фотографии после фотосессии образец здесь http://www.vpromo.com.ua/downloads/DSC_0053.JPGЗавершен15 лет назад
- $5
Необходимо обтравить 4 фотографии медицинского оборудованияЗавершен15 лет назад
- $15
Убрать фон из 20 фотографийОбработка фотографий64 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо заменить цвет столешницы на основе семи текстур. Соответственно на выходе должно быть 7 фотографий. Интересует цена + сроки. исходные данные в прикреплённом файле. Желательно, что бы было реалистично.Завершен15 лет назад
Нужно обработать фото ребенка: улучшить цвета и качество, подобрать фон. Печать будет размером А4, фотография не самого лучшего качества, сделать, что можно. Если устроит качество обработки, будут еще заказы. Укажите цену за 1 фото.Закрыт15 лет назад
Нужно сделать фотоколлаж из 20-25 фото в рамку 500х600 мм Просьба указывать реальные суммы и сроки - предпочтение отдается самому бюджетному варианту.Завершен15 лет назад
Нужно как на фото (145058) сделать Ford escort ( RS 500 and esort cosworth 020 (Small).jpg) в COREL для прорезки на плоттере. Спасибо! 0638161757 (Николай)Завершен15 лет назад
- $15
Необходимо сделать белый фон на фотографиях и перевести в CMYK Архив с фото по адресу www.mon95.ru/2010.rarЗавершен15 лет назад