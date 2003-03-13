Из фотографии сделать рисунок

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт4 заявки178 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо превратить исходную фотографию в черно-белый силуэт (если правильно выражаюсь).

В пристёгнутом файле исходное фото и примеры того, что должно получится. Очень нравится как нарисован Джими Хендрикс (верхний персонаж).

Бюджет 10 USD. Срок — 1 час.

Предложения скрыты.

15 лет назад
violettomartini
Мартини 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Messin
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
15 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена, деньги оплачены, отличное ТЗ, приятный в общении человек, Рекомендуем.

Заявки фрилансеров

Messin
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
15 лет назад