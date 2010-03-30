Вырезать пылесос из фото

Есть 80 фото http://78.159.61.245:81/soft/hyla3.rar, нужно вырезать пылесос из каждого, срочно

до завтра, из 80 фото 11 есть готово, значит 69 фото осталось)

возможно выберу несколько человек чтоб было быстрее, сроки горят

ваша цена за 10 фото, и пишите сколько успеете сделать до завтра