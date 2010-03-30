Вырезать пылесос из фото

$49
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен8 заявок975 просмотров

Есть 80 фото http://78.159.61.245:81/soft/hyla3.rar, нужно вырезать пылесос из каждого, срочно

до завтра, из 80 фото 11 есть готово, значит 69 фото осталось)

возможно выберу несколько человек чтоб было быстрее, сроки горят

ваша цена за 10 фото, и пишите сколько успеете сделать до завтра

15 лет назад
Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

zeram
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
$49
1 день
Качественно, професионально и в срок, приятно работать )
Отличный заказчик, отличная работа, отличная оплата! Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

zeram
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
15 лет назад