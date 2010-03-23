Коррекция в PShop jpeg картинок (сделать "небо")

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен2 заявки232 просмотра

Нужно подготовить на основе имеющихся картинок по 2, по образцам bubg01.jpg и bubg03.jpg

Картинки надо подрезать так, чтобы они красиво и интересно смотрелись в шаблонах.

Всего 5 картинок, по два шаблона на картинку.

Картинки к работе и примеры находятся по ссылке

Итог (10 картинок) залить на slil.ru или маил.ру файлы и дать мне ссылку.

Прошу указывать полный ответ-предложение-вопросы в тендере.

Включая бюджет и срок. Заполнив соотв. поля.

15 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Seydee
Оксана 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Приятно было получить так быстро результат, в который даже правок вносить не пришлось. Всё было легко и просто.
Приятное сотрудничество с отличным заказчиком :)

Заявки фрилансеров

Seydee
Оксана 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

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