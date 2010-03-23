Коррекция в PShop jpeg картинок (сделать "небо")

Нужно подготовить на основе имеющихся картинок по 2, по образцам bubg01.jpg и bubg03.jpg

Картинки надо подрезать так, чтобы они красиво и интересно смотрелись в шаблонах.

Всего 5 картинок, по два шаблона на картинку.

Картинки к работе и примеры находятся по ссылке

Итог (10 картинок) залить на slil.ru или маил.ру файлы и дать мне ссылку.

Прошу указывать полный ответ-предложение-вопросы в тендере.

Включая бюджет и срок. Заполнив соотв. поля.