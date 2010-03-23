Есть порядка 20 фотографий. Надо придумать им красивое обрамление, сделать подпись "Токарева Мария", блики убрать если есть, ну в общем что бы не стыдно на сайте было разместить. В дальнейшем фотографий будет больше. Пишите ...
Коррекция в PShop jpeg картинок (сделать "небо")
Нужно подготовить на основе имеющихся картинок по 2, по образцам bubg01.jpg и bubg03.jpg
Картинки надо подрезать так, чтобы они красиво и интересно смотрелись в шаблонах.
Всего 5 картинок, по два шаблона на картинку.
Картинки к работе и примеры находятся по ссылке
Итог (10 картинок) залить на slil.ru или маил.ру файлы и дать мне ссылку.
Прошу указывать полный ответ-предложение-вопросы в тендере.
Включая бюджет и срок. Заполнив соотв. поля.
Выбранный исполнитель
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