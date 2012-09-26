PHP4 curl скрипт, post после авторизации на сайте

Нужна функция на php4.

На входе будет логин, пароль, номер объявления.

Скрипт должен авторизоваться на сайте av i t o.ru и нажать кнопку "подн ять объяв ление" и потом нажать на выбрать "с а вит о коше лька" и нажать ок. Должны будут списаться средства со счета и объ явление будет поднято.

я вам передам пароль и логин от сайта и будут деньги на счету для тестов.