PHP4 curl скрипт, post после авторизации на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки154 просмотра

Нужна функция на php4.

На входе будет логин, пароль, номер объявления.

Скрипт должен авторизоваться на сайте av i t o.ru и нажать кнопку "подн ять объяв ление" и потом нажать на выбрать "с а вит о коше лька" и нажать ок. Должны будут списаться средства со счета и объ явление будет поднято.

я вам передам пароль и логин от сайта и будут деньги на счету для тестов.

PHP
13 лет назад
zyura
43 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

hondab
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно было работать с Юрием Сергеевичем. четко поставил задачу и моментально оплатил.

Заявки фрилансеров

hondab
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад