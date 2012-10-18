techin

Александр Демидов techin

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

php 5.1.1;

PCRE;

HTML 4.01;

OOP;

MySQL 5.1 myISAM,innoDB;

JavaScript -могу написать обработчик событий, DOM;

jquery;

AJAX;

css средний уровень;

MVC;

IDE: netBeans;Dreamweaver;

Xdebug;

SVN;

joomla 2.5.69(Написание компонентов)

Работа с API платежных систем( LiqPay.com, sprupay.ru );

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSJoomlajQueryAjax
Отзывы заказчиков
vigaros
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$133
0 баллов
11 лет назад
Доработка OpenCart
Взяв аванс, пропал, первую неделю появлялся с периодичность, далее пропал вовсе. Ничего не сделал. 10000% не иметь дел с данным человеком. Пустозвон чистой воды.