php 5.1.1;
PCRE;
HTML 4.01;
OOP;
MySQL 5.1 myISAM,innoDB;
JavaScript -могу написать обработчик событий, DOM;
jquery;
AJAX;
css средний уровень;
MVC;
IDE: netBeans;Dreamweaver;
Xdebug;
SVN;
joomla 2.5.69(Написание компонентов)
Работа с API платежных систем( LiqPay.com, sprupay.ru );
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$133
0 баллов
11 лет назад
Взяв аванс, пропал, первую неделю появлялся с периодичность, далее пропал вовсе. Ничего не сделал. 10000% не иметь дел с данным человеком. Пустозвон чистой воды.