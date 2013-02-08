Разработка сайтов с нуля. Joomla, Umbraco, NOPCOMMERCE

Приветствую,

Я представляю коллектив специалистов.

Создание сайтов – основное направление нашей деятельности.

Мы делаем красивые, удобные и функциональные сайты. Занимаемся этим не один год, а в качестве нашей работы уже смогли убедиться многие заказчики.

Мы стараемся предоставить нашим клиентам наилучшие результаты, вежливое обслуживание и адекватные цены.

Наши услуги:

Дизайн

Уникальные\сложные вебпроекты

Корпоративный сайт

Стартапам

Интернет-магазин

Промо-сайт

Техническая поддержка

Проекты разрабатываются на технологиях Microsoft (ASP.NET, С#, MS SQL), в частности на CMS Umbraco, а также на CMS Joomla.

С Уважением,

Сергей