myweb-master

Сергей myweb-master

 
48 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка сайтов с нуля. Joomla, Umbraco, NOPCOMMERCE

Приветствую,

Я представляю коллектив специалистов.

Создание сайтов – основное направление нашей деятельности.

Мы делаем красивые, удобные и функциональные сайты. Занимаемся этим не один год, а в качестве нашей работы уже смогли убедиться многие заказчики.

Мы стараемся предоставить нашим клиентам наилучшие результаты, вежливое обслуживание и адекватные цены.

Наши услуги:

Дизайн

Уникальные\сложные вебпроекты

Корпоративный сайт

Стартапам

Интернет-магазин

Промо-сайт

Техническая поддержка

Проекты разрабатываются на технологиях Microsoft (ASP.NET, С#, MS SQL), в частности на CMS Umbraco, а также на CMS Joomla.

С Уважением,

Сергей

JoomlaASP.NETSQL
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Отзывы заказчиков
Roman2013
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Доработка интернет-магазина
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vinweb
Андрей 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Правка модуля фильтра для OpenCart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$230
10 баллов
11 лет назад
Разработка магазина по продаже билетов
Прекрасная работа - профессионализм и положительные впечатления
Грамотная постановка задач. Четкая оплата. Приятное общение. Рекомендую!
Ответный отзыв
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Сверстать шаблон для Joomla
Все сделано отлично! Спасибо
Отличный заказчик. Приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Sitehelpsos
Вызбор 
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
$600
10 баллов
11 лет назад
Создать сайт-портал
Человек знает своё дело! Специалист с большой буквы!
Веб-программирование
4 отзыва
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
2 отзыва
от $200
от 10 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $100
от 5 дней
нет рейтинга