Разработка сайтов с нуля. Joomla, Umbraco, NOPCOMMERCE
Приветствую,
Я представляю коллектив специалистов.
Создание сайтов – основное направление нашей деятельности.
Мы делаем красивые, удобные и функциональные сайты. Занимаемся этим не один год, а в качестве нашей работы уже смогли убедиться многие заказчики.
Мы стараемся предоставить нашим клиентам наилучшие результаты, вежливое обслуживание и адекватные цены.
Наши услуги:
Дизайн
Уникальные\сложные вебпроекты
Корпоративный сайт
Стартапам
Интернет-магазин
Промо-сайт
Техническая поддержка
Проекты разрабатываются на технологиях Microsoft (ASP.NET, С#, MS SQL), в частности на CMS Umbraco, а также на CMS Joomla.
С Уважением,
Сергей
Портфолио
- Аренда квартир117 просмотров
- Сервис индивидуального подбора туров109 просмотров
- Салон красоты110 просмотров
- Artmeeting.ru121 просмотр
- Notimer123 просмотра
- Интернет-портал105 просмотров
- Каталог монет110 просмотров
- Магазин цветов155 просмотров
- Агротех170 просмотров
- Магазин шин166 просмотров
- Магазин нижнего белья144 просмотра
- Строительная биржа132 просмотра
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$230
10 баллов
11 лет назад
Прекрасная работа - профессионализм и положительные впечатления
Ответный отзыв
Грамотная постановка задач. Четкая оплата. Приятное общение. Рекомендую!
$150
10 баллов
11 лет назад
Все сделано отлично! Спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятно работать. Рекомендую.
$600
10 баллов
11 лет назад
Человек знает своё дело! Специалист с большой буквы!
Веб-программирование
4 отзыва
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
2 отзыва
от $200
от 10 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $100
от 5 дней
нет рейтинга