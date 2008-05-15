Надо написать скрипт-робот для iMacros (приложение для Firefox). Подробности задания в прилагаемом файле. Оплата после проверки м отладки работоспособности скрипта. Возможна частичная предоплата. Цена договорная. Лично мне удобнее оплатить в рублях через яндекс деньги.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Надо полностью проверить и настроить текущую сборку интернет-магазина, исправить баги, почистить код, так как замечено что некоторые модули работают некорректно, в журналах выдает много ошибок, оптимизировать СЕО модуль используя google webmaster tool, настроить mod-pagespeed для ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно подправить некоторые модули OpenCart версии 1.5.4.1 1. Сделать сортировку модуля новых товаров по полю Date Available: 2. Сделать чтобы для разных языковых версий стоимость товара высчитывалась в разных валютах и ее можно было бы менять через ...Завершен11 лет назад
- $500
Требуется модуль импорта товаров со следующим функционалом: 1. Импорт из cvs, excel, xml файлов поставщиков каталогов товаров в магазин. 2. Импорт картинок по ссылкам из каталога 3. Наценка на товар в зависимости от поставщика 4. Конвертация валюты по которой ...Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо написать модуль оплаты через mokėjimai.lt/webtopay.com для OpenCart 1.5.4.1 так как старые модули в новой версии не работают. Прикрепляю модуль mokejimai.lt/webtopay.com для старой версии OpenCart 1.5.3.1Завершен11 лет назад
- $100
Требуется улучшить зашиты приватной информации следующим образом: 1. При регистрации пароль должен быть не менее 8 знаков, содержать хотя бы одну Заглавную букву и одну цифру. Если пользователь этого не делает, то выводится соответствующее предупреждение. 2. Каждые ...Закрыт11 лет назад
- $50
В базу данных хранятся прямые линки на товары от поставщиков. Надо сделать модуль, который раз в день проверял бы эти линки и их содержание (цена, наличие в продаже). Основная валюта лит, а у поставщиков могут ...Закрыт11 лет назад
- $100
Движок сайта OpenCart+VQmod. Надо создать парсер для импорта/экспорта каталога товаров. В идеале чтобы он был универсальным и чтобы его можно было бы подстраивать под любой feed. В не идеале, есть каталог товаров в cvs вормате. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть интернет-магазин по адресу http://www.vipestore.co.uk/ предположительно создан на основе OScommerce (по крайней мере модуль расчетов через PayPal взят от туда. На текущий момент в нем не работает модуль расчетов через PayPal и не обновляются курсы ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сделать исправления багов и дополнений в Perl скриптах. Краткое описание требуемых исправлений прилагается. Оплата после выполнения работ и проведения тестирования на работоспособность. Оплата через WebMoney, E-Gold, PayPal, возможно и через Yandex Деньги.Закрыт16 лет назад
Изменить в картинке последнюю цифру с 7 на 8, т.е. чтобы стало 2008. Картинка прилагается. Оплата после завершения работ.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть функция проверки валидности обратной ссылки (прилагается). Она проверяет валидность ссылки на субдомен subdomen.mysite.com. Надо сделать, чтобы она проверяла валидность и на субдомен, и на основной домен www.mysite.com. Если есть обратная ссылка на один из ...Завершен16 лет назад
Прикладываю фрагмент кода на Perl, который создает текстовый блок рекламных ссылок. Надо его вставить в Perl модуль ввиде функции, чтобы в дальнейшем результат создания можно было бы вставлять в html шаблоны. Оплата после завершения работ. Гарантия оплаты, ...Завершен16 лет назад
Необходимо оптимизировать скрипты на перл проекта http://www.matrixhits.com для работы под mod_perl+Apache2. Также необходимо корректно настроить связку mod_perl+Apache2 для обеспечения максимальной производительности сервера. На сегодняшний день из-за увеличения количества посетителей происходитпостоянная перегрузка сервера VPS с выделенной памятью 526 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
В файлике bottom.jpeg надо исправить надпись "Знак копирайта MatrixHits, 2004-2006" на "Знак копирайта MatrixHits, 2004-2007" с сохранением шрифтов, фонов и цветов.3D-графика1 исполнительЗавершен17 лет назад
По адресу http://www.ntrp.lt/?mod=realty&obj=1&act=1 находится страница с предложениями о покупке/продаже/аренде квартир. Для перехода на русскую версию, чтобы было понятно, можно нажать русский флаг в левом углу. Надо сделать, чтобы не как сейчас выводится весь список и количество ...Завершен17 лет назад
- $50
В готовых скриптах уже интегрированы прием платежей через e-gold webmoney stormpay (в настоящий момент отключено) moneybookers (в настоящий момент отключено) Надо дополнительно интегрировать новую платежную систему AlertPay. Документация по интеграции находится по адресу https://www.alertpay.com/Documents/AlertPay_Merchant_Integration_Guide.htm Нами проведены все подготовительные изменения в скриптах ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
Есть слудующий кусок кода: if ($cookies{'lng'} ne 'ru' and $cookies{'lng'} ne 'us' and $cookies{'lng'} ne 'lt') { if ($ENV{'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'} =~ /ru/) { $cookies{'lng'}='ru'; } ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт18 лет назад
Предыдущий Исполнитель не смог полностью выполнить порученные работы и закончить сайт Агентсва недвижимости. Нам необходим новый Исполнитель, который смог бы закончить работы и исправить существующие баги. По нашей оценке работы выполнены на 60%-75% Проект находится по адресу http://www.ntrp.ltЗакрыт18 лет назад
- $500
Требуется написать под ключ сайт знакомств (без адульта) Требуется чтобы входило: - регистрация пользователей - личный счет пользователя с возможностью редактирования анкетных данных - все новые анкеты и изменения должны пройти ручную модерацию - партнерская программа (стандарт без наворотов) предусматривается ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт18 лет назад