Только бледнолицые два раза наступают на одни и те же грабли. Решился второй раз доверить выполнить работы. Обещал сделать за 2 дня, хотя работа была на несколько часов. Решение было принято только потому, что исполнитель был знаком с этим проектом и фактически ему улучшить то, что он уже делал ранее. Но он умудрился растянуть сроки исполнения и превратить исполнение работы в игру найди меня. А когда находился, то основной отговоркой было его очень большая занятость. Пишу положительный отзыв только потому, что все таки после долгих мучений он сделал то, что ему заказывали, но сделал тяп ляп. Если у вас есть острое желание превратить рабочий проект в не рабочий и заняться игрой "найди меня" то смело обращайтесь к этому исполнителю.