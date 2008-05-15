jpetrov

Евгений jpetrov

 
58 летЛитва/Вильнюс
20 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Написать скрипт-робот для iMacros

    Надо написать скрипт-робот для iMacros (приложение для Firefox). Подробности задания в прилагаемом файле. Оплата после проверки м отладки работоспособности скрипта. Возможна частичная предоплата. Цена договорная. Лично мне удобнее оплатить в рублях через яндекс деньги.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка интернет магазина на OpenCart 1.5.4.1

    $250

    Надо полностью проверить и настроить текущую сборку интернет-магазина, исправить баги, почистить код, так как замечено что некоторые модули работают некорректно, в журналах выдает много ошибок, оптимизировать СЕО модуль используя google webmaster tool, настроить mod-pagespeed для ...

    OpenCart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка некоторых модулей OpenCart 1.5.4.1

    $100

    Нужно подправить некоторые модули OpenCart версии 1.5.4.1 1. Сделать сортировку модуля новых товаров по полю Date Available: 2. Сделать чтобы для разных языковых версий стоимость товара высчитывалась в разных валютах и ее можно было бы менять через ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Модуль импорта товаров из файла в OpenCart 1.5.4.1

    $500

    Требуется модуль импорта товаров со следующим функционалом: 1. Импорт из cvs, excel, xml файлов поставщиков каталогов товаров в магазин. 2. Импорт картинок по ссылкам из каталога 3. Наценка на товар в зависимости от поставщика 4. Конвертация валюты по которой ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Модуль оплаты для OpenCart 1.5.4.1

    $50

    Необходимо написать модуль оплаты через mokėjimai.lt/webtopay.com для OpenCart 1.5.4.1 так как старые модули в новой версии не работают. Прикрепляю модуль mokejimai.lt/webtopay.com для старой версии OpenCart 1.5.3.1

    OpenCart
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание улучшенной версии защиты приватной инфы

    $100

    Требуется улучшить зашиты приватной информации следующим образом: 1. При регистрации пароль должен быть не менее 8 знаков, содержать хотя бы одну Заглавную букву и одну цифру. Если пользователь этого не делает, то выводится соответствующее предупреждение. 2. Каждые ...

    OpenCart
    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модуль VQmod проверки линков для OpenCart 1.5.4.1

    $50

    В базу данных хранятся прямые линки на товары от поставщиков. Надо сделать модуль, который раз в день проверял бы эти линки и их содержание (цена, наличие в продаже). Основная валюта лит, а у поставщиков могут ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходим парсер для импорта/экспорта базы данных

    $100

    Движок сайта OpenCart+VQmod. Надо создать парсер для импорта/экспорта каталога товаров. В идеале чтобы он был универсальным и чтобы его можно было бы подстраивать под любой feed. В не идеале, есть каталог товаров в cvs вормате. ...

    OpenCart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка и запуск готового интернет-магазина

    Есть интернет-магазин по адресу http://www.vipestore.co.uk/ предположительно создан на основе OScommerce (по крайней мере модуль расчетов через PayPal взят от туда. На текущий момент в нем не работает модуль расчетов через PayPal и не обновляются курсы ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправления багов в Perl скриптах

    Сделать исправления багов и дополнений в Perl скриптах. Краткое описание требуемых исправлений прилагается. Оплата после выполнения работ и проведения тестирования на работоспособность. Оплата через WebMoney, E-Gold, PayPal, возможно и через Yandex Деньги.

    Perl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изменить функцию в PHP скрипте

    Есть функция проверки валидности обратной ссылки (прилагается). Она проверяет валидность ссылки на субдомен subdomen.mysite.com. Надо сделать, чтобы она проверяла валидность и на субдомен, и на основной домен www.mysite.com. Если есть обратная ссылка на один из ...

    PHP
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Интегрировать в проект скрипт на Perl

    Прикладываю фрагмент кода на Perl, который создает текстовый блок рекламных ссылок. Надо его вставить в Perl модуль ввиде функции, чтобы в дальнейшем результат создания можно было бы вставлять в html шаблоны. Оплата после завершения работ. Гарантия оплаты, ...

    HTMLPerl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Оптимизация perl скриптов для работы под mod_perl

    Необходимо оптимизировать скрипты на перл проекта http://www.matrixhits.com для работы под mod_perl+Apache2. Также необходимо корректно настроить связку mod_perl+Apache2 для обеспечения максимальной производительности сервера. На сегодняшний день из-за увеличения количества посетителей происходитпостоянная перегрузка сервера VPS с выделенной памятью 526 ...

    Perl
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редактирование jpeg картинки

    В файлике bottom.jpeg надо исправить надпись "Знак копирайта MatrixHits, 2004-2006" на "Знак копирайта MatrixHits, 2004-2007" с сохранением шрифтов, фонов и цветов.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать фильтрацию записей

    По адресу http://www.ntrp.lt/?mod=realty&amp;obj=1&amp;act=1 находится страница с предложениями о покупке/продаже/аренде квартир. Для перехода на русскую версию, чтобы было понятно, можно нажать русский флаг в левом углу. Надо сделать, чтобы не как сейчас выводится весь список и количество ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Интегрировать в скрипт AlertPay

    $50

    В готовых скриптах уже интегрированы прием платежей через e-gold webmoney stormpay (в настоящий момент отключено) moneybookers (в настоящий момент отключено) Надо дополнительно интегрировать новую платежную систему AlertPay. Документация по интеграции находится по адресу https://www.alertpay.com/Documents/AlertPay_Merchant_Integration_Guide.htm Нами проведены все подготовительные изменения в скриптах ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Закончить работы и исправить баги

    Предыдущий Исполнитель не смог полностью выполнить порученные работы и закончить сайт Агентсва недвижимости. Нам необходим новый Исполнитель, который смог бы закончить работы и исправить существующие баги. По нашей оценке работы выполнены на 60%-75% Проект находится по адресу http://www.ntrp.lt

    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создать Сайт Знакомств

    $500

    Требуется написать под ключ сайт знакомств (без адульта) Требуется чтобы входило: - регистрация пользователей - личный счет пользователя с возможностью редактирования анкетных данных - все новые анкеты и изменения должны пройти ручную модерацию - партнерская программа (стандарт без наворотов) предусматривается ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    18 лет назад
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Отзывы фрилансеров
denis__
Денис 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Редактирование jpeg картинки
Рекомендую к сотрудничеству!
Большое спасибо за выполненную работу.
Ответный отзыв
vast667
36 летАвстралия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Модуль оплаты для OpenCart 1.5.4.1
Доволен сотрудничеством, рекомендую
Модуль оплаты был оперативно исправлен и работает хорошо. В общении очень приятный человек и видно что эту CMS знает очень хорошо.
Ответный отзыв
Onik
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
2 балла
11 лет назад
Доработка некоторых модулей OpenCart 1.5.4.1
Работа была выполнена в срок(за 2 дня) все работало, пока Евгений не перенес сайт на другой сервер, который некорректно настроен. Я никуда не пропадал и всячески помогал в решении проблемы, щас все работает корректно. Считаю данный такой отзыв не оправданным.
Только бледнолицые два раза наступают на одни и те же грабли. Решился второй раз доверить выполнить работы. Обещал сделать за 2 дня, хотя работа была на несколько часов. Решение было принято только потому, что исполнитель был знаком с этим проектом и фактически ему улучшить то, что он уже делал ранее. Но он умудрился растянуть сроки исполнения и превратить исполнение работы в игру найди меня. А когда находился, то основной отговоркой было его очень большая занятость. Пишу положительный отзыв только потому, что все таки после долгих мучений он сделал то, что ему заказывали, но сделал тяп ляп. Если у вас есть острое желание превратить рабочий проект в не рабочий и заняться игрой "найди меня" то смело обращайтесь к этому исполнителю.
Ответный отзыв
Onik
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Модуль импорта товаров из файла в OpenCart 1.5.4.1
Замечательный заказчик. Нет проблем в общении. Оплату проводит в срок. Всегда на связи. Рекомендую!
Работа в общем и целом была выполнена этим исполнителем. К сожалению с очень большим опозданием. После получения оплаты, как мне показалось, исполнитель отнесся достаточно легкомысленно к заданию. Но тем не менее бани и ошибки, которых было не мало, все исправил и модуль работает, хотя иногда и не совсем корректно. К положительному моменту отношу то, что просрочку сроков исполнитель компенсировал некоторым усовершенствованием мультиязычности сайта, за что ему отдельное спасибо. Но если бы лично я сотрудничал с ним дальше, то только на условиях оплаты после выполнения всех работ и исправления багов. Так может быть у него было бы больше стимула к работе и меньше волокиты.
Ответный отзыв
quinnm
Игнат 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$5
10 баллов
16 лет назад
Изменить функцию в PHP скрипте
Заказчик прекрасно представляет, какой результат хочет получить. Оперативное взаимодействие. Приятно работать.
Прекрасно выполненная работа. Показал хорошие знания, так как быстро разобрался в коде чужой функции. Работа не только выполнена, но и перевыполнена. Остался очень доволен.
Ответный отзыв