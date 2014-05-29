Для проведения Актов сверки с контрагентами и формирования итогов в бухгалтерском учете необходимо организовать выгрузку данных из БД УТ 8.1 и их загрузку в 7.7 комплексная подробное тз в приложениях от вас стоимость и сроки, пожалуйста