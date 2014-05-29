levko2006

Инна levko2006

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
4Takta
Сергей 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Программист PHP
Оч рекомендую, отличный работодатель да еще и с техникой дела знакома, что особенно полезно в процессе коммуникации по заказу, спасибо за сотрудничество!
Отличный профессионал, без выноса мозга) Все четко, быстро и надеюсь надежно! Спасибо и удачи вам!
Ответный отзыв
alex_shuchenko
Алексей 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 отзывов(-1)
$30
10 баллов
9 лет назад
Проблемы с версткой
Отличный заказчик 5/5/5
Быстро и мастерски со всем разобрался. Продолжаем сотрудничество. Спасибо и удачи!
Ответный отзыв
Julia_st
Юлия 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Заполнение товарной накладной
С Инной приятно работать: четкое ТЗ, общение, своевременная оплата. Рекомендую.
Работа выполнена на отлично! Ответственный, вежливый, адекватный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
ilyinstanislav
Станислав 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$28
10 баллов
10 лет назад
Переделка меню
Все прошло хорошо. Всем рекомендую!
Адекватный, ответственный профессионал. Работа сделана на отлично и в без задержек. Спасибо и удачи!
Ответный отзыв
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
$20
10 баллов
10 лет назад
Исправить работу pop3/smtp сервера
Отличный заказчик! Рекомендую.
Работа выполнена на отлично! Вежливый, адекватный (что большая редкость) профессионал. Рекомендую всем!
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