Исправить поиск на сайте. Работает, но, не ищет например по производителю. Движок сайта – битрикс, поиска – sphinx. Нужен человек знакомый с этими движками
- $30Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
добрый день не работает вывод товаров в битрикс паблик переделан, вывод осуществляется через mongodb, соответственно необходим опыт работы с mongodbВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен программист для сайта, движок - bitrix требуется вывести в шаблоне битрикс цены со скидками от вас стоимость и срокиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо перенести справочники (кроме – номенклатура, материалы) и остатки по счетам 60, 61 из комплексная 7.70.541 в бухгалтерию 2.0.64.8 Доступ по tm или ammyy Указывайте пожалуйста стоимость и срокиБухгалтерские услуги4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищется опытный программист, движок joomla/virtuemart для доработки сайтаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо устранить проблемы отображения сайта в IE. Только для тех кто работал с joomla! Адрес пришлю в личкуHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо русифицировать шаблон и установить его на хостингHTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо исправить сортировку вывода товаров на сайте. Движок vamshopВеб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется настроить выделенный сервер, полностью оптимизировать и перенести сайта на битрикс. Размер сайта 24 гигабайта.Завершен10 лет назад
Необходимо исправить повторяющуюся 403 ошибку на сайте. Появляется в разное время минут на 20-30. Движок - битрикс.Завершен10 лет назад
- $20
Необходимо добавить в меню сайта несколько пунктов Движок битрикс Вот такое меню Детям - игрушки - головоломки - куклы - мягкие игрушки - новорожденным - подарок ребенку до года - девочкам от 1 до 5 лет - девочкам от 6 до 12 ...Завершен10 лет назад
сделать художественные описания и названия товаров в интернет магазине в соответствии с картинками. распределить товары по категориям и фильтрам. проверить товар на соответствие картинкам. обязательно умение работать с системой битриксКопирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
- Завершен10 лет назад
Для проведения Актов сверки с контрагентами и формирования итогов в бухгалтерском учете необходимо организовать выгрузку данных из БД УТ 8.1 и их загрузку в 7.7 комплексная подробное тз в приложениях от вас стоимость и сроки, пожалуйста1С-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо заполнить карточки товаров следующей информацией: наименование, единица измерения, цена работа удаленная, через TeamViewer, знание 1c8 обязательно! от вас стоимость за 1 карточку пожалуйстаБухгалтерские услуги7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Собрать psd по jpg картинке картинки для слоев есть сроки 26.07 до 14.00Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
необходимо привести в порядок css, поменять шрифты на читаемые, сроки сегодня от вас стоимость пожалуйстаHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Приложения для iOS, Android для интернет магазина данные, функционал брать с вебсайта сроки и стоимость пожалуйстаМобильные приложения1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $1000
Исправить ошибки в движке, в php коде инет мгазинаЗавершен11 лет назад
Организовать удааленный доступ rdp к серверу win2003 в локальной сети из инета сроки - сегодня, от вас стоимостьЗавершен11 лет назад