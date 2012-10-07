Ищем дизайнера для оформления группы Вконтакте и Фейсбук. В предложениях указывайте ссылки на Ваше портфолио именно по оформленным группам. Мы отчетливо понимаем, что хороший дизайн стоит дорого. Нам нужен именно такой дизайн.
- Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна консультация очень сильного программиста. Нужно оценить адекватность выставленных нам другими разработчиками человеко-часов. Также проконсультировать по поводу выбранного ими framework. $50/часВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Перевести с русского на английский письмо в службу поддержки. 200-250 слов. В предложениях указывайте стоимость Вашей работы.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Простой поиск багов на сайте. Код инспектировать не нужно. В заявках указывайте стоимость Ваших услуг.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть незаконченный макет профиля пользователя. Нужно доделать. $15/часДизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть верстка и техзадание. Нужно написать функционал. Вообще ищем WEB-программиста для подобных небольших разовых работ. PHP, MySQL, Javascript (AJAX), HTML/XHTML, CSS. В случае быстрого и качественного исполнения, рассмотрим более серьезное сотрудничество. Мой скайп: dmitry_seredinВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад