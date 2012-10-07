Ищем дизайнера для оформления группы Вконтакте и Фейсбук. В предложениях указывайте ссылки на Ваше портфолио именно по оформленным группам. Мы отчетливо понимаем, что хороший дизайн стоит дорого. Нам нужен именно такой дизайн.