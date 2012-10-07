DmitrySev

Сев DmitrySev

 
43 годаУкраина/Севастополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Перевод письма в саппорт с русского на английский
Сотрудничество состоялось, все хорошо.
Заказал перевод письма в службу поддержки. Все четко в срок.
Ответный отзыв
gl3mk
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Тестирование сайта
Хороший заказчик, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Все ок
Ответный отзыв