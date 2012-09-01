Необходимо настроить 1С конф. УНФ под задачи учета. Разработать модуль (БД, сайт) личных кабинетов заказчиков.
1С-программирование2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Необходимо настроить 1С конф. УНФ под задачи учета. Разработать модуль (БД, сайт) личных кабинетов заказчиков.
Адаптация php-скрипта биллинга BPanel.Ru под требования.
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