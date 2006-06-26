Требуется человек для регулярной технической поддержки и обновления сайта, для работ как с контентом, так и с программной частью сайта. Необходимые навыки: - программирование PHP, MySQL - верстка HTML и JavaScript Работа заключается в поиске ошибок в скрипте уже работующего интернет-магазина, ...