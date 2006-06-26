zakon

Николай zakon

 
36 летРоссия/Самара
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • PHP-разработчик со знанием Yii Framework

    $10

    Требуется профессионал со знанием фреймворка YII 1.17 для интеграции сервиса amoCRM и сервиса автоматических звонков бродкастер.рф.  Необходимо разработать виджет для amoCRM и форму настроек в личном кабинете сервиса Бродкастер. [b]Back-end: [/b] - написание модуля и контроллеров Yii   - локализация по ...

    PHPPostgreSQLCentOS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • PHP-разработчик со знанием Yii и ExtJS

    $7500

    Требуется программист для доработки и последующего сопровождения SaaS сервиса. Проект в завершающей стадии разработки. Ищем и ждем в проект тех кто: - Располагает свободным временем. - Дружит с техническим английским. - Честно работает и решает проблемы, а ...

    PHPMySQLLinuxCentOSApache
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка приложения для iPhone

    Для сайта http://recz.ru необходимо разработать мобильное приложение под платформу iOS. Требования к приложению следующие: 1. Авторизация через приложение 2. Запись и проигрывание голоса (диктофон) 3. Отправка записи в свой профиль на сайте 4. Прослушивание сообщений ...

    iOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист 1С-Битрикс

    $1000

    Дизайн-студия «Двенадцать» приглашает на постоянную удаленную работу в Самаре php-программиста с опытом работы с CMS 1С-Битрикс. Требования по 1С-Битрикс: - опыт разработки сайтов на Битрикс не менее полугода - умение работать с компонентами 2.0 (кастомизация стандартных, создание компонентов ...

    PHPMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программист 1С-Битрикс

    Дизайн-студия «Двенадцать» приглашает на постоянную удаленную работу в Самаре php-программиста с опытом работы с CMS 1С-Битрикс. Требования по 1С-Битрикс: - опыт разработки сайтов на Битрикс не менее полугода - умение работать с компонентами 2.0 (кастомизация стандартных, создание компонентов ...

    PHPMySQLHTMLCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поддержка магазина mp3

    $250

    Требуется человек для регулярной технической поддержки и обновления сайта, для работ как с контентом, так и с программной частью сайта. Необходимые навыки: - программирование PHP, MySQL - верстка HTML и JavaScript Работа заключается в поиске ошибок в скрипте уже работующего интернет-магазина, ...

    PHPJavascriptMySQLHTML
    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поддержка магазина mp3

    $250

    Требуется человек для регулярной технической поддержки и обновления сайта, для работ как с контентом, так и с программной частью сайта. Необходимые навыки: - программирование PHP, MySQL - верстка HTML и JavaScript Работа заключается в поиске ошибок в скрипте уже ...

    PHPJavascriptMySQLHTML
    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение магазина контентом

    $200

    Необходимо наполнить магазин на основе Shop Script. Нужно качественно(!) заполнить его товарами, информацию о которых брать с сайтов производителей. Объем работы большой, но можно работать в расчете на каждые 600 позиций ($200 соответственно). Необходимо: - быстрая работа с HTML ...

    HTML
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка flash-элементов

    $100

    Необходимо доработать flash-шапку веб сайта, добавить несколько элементов. И анимировать карту города по предложенному плану. Просьба обращаться квалифицированных дизайнеров, т.к. на переделывание нет времени. Обсудим все по ICQ, и озвучу ТЗ. ICQ: 300-423-457

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение контентом магазина.

    $100

    Необходимо наполнить магазин (на основе Shop Script). Нужно качественно(!) заполнить его товарами, информацию о которых брать с сайтов производителей. Объем работы большой, но можно работать в расчете на каждые 600 позиций ($100 соответственно). Необходимо: - быстрая работа с ...

    HTML
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Наполнение контентом магазина

    $100

    Требуется ответственный человек, который взял бы на себя работу по наполнению Shop-Script-Premium 500-600 позициями товаров. Подойдет студент или просто чел. обладающий усидчивостью и познанием языке разметки. Необходимо: -знание HTML(поверхностно) -аккуратность (обязательно!) -большая часть времени в сети Нужно на сайте производителя ...

    HTML
    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад