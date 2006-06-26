Требуется профессионал со знанием фреймворка YII 1.17 для интеграции сервиса amoCRM и сервиса автоматических звонков бродкастер.рф. Необходимо разработать виджет для amoCRM и форму настроек в личном кабинете сервиса Бродкастер. [b]Back-end: [/b] - написание модуля и контроллеров Yii - локализация по ...
- $10Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $7500
Требуется программист для доработки и последующего сопровождения SaaS сервиса. Проект в завершающей стадии разработки. Ищем и ждем в проект тех кто: - Располагает свободным временем. - Дружит с техническим английским. - Честно работает и решает проблемы, а ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для сайта http://recz.ru необходимо разработать мобильное приложение под платформу iOS. Требования к приложению следующие: 1. Авторизация через приложение 2. Запись и проигрывание голоса (диктофон) 3. Отправка записи в свой профиль на сайте 4. Прослушивание сообщений ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Дизайн-студия «Двенадцать» приглашает на постоянную удаленную работу в Самаре php-программиста с опытом работы с CMS 1С-Битрикс. Требования по 1С-Битрикс: - опыт разработки сайтов на Битрикс не менее полугода - умение работать с компонентами 2.0 (кастомизация стандартных, создание компонентов ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Дизайн-студия «Двенадцать» приглашает на постоянную удаленную работу в Самаре php-программиста с опытом работы с CMS 1С-Битрикс. Требования по 1С-Битрикс: - опыт разработки сайтов на Битрикс не менее полугода - умение работать с компонентами 2.0 (кастомизация стандартных, создание компонентов ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется человек для регулярной технической поддержки и обновления сайта, для работ как с контентом, так и с программной частью сайта. Необходимые навыки: - программирование PHP, MySQL - верстка HTML и JavaScript Работа заключается в поиске ошибок в скрипте уже работующего интернет-магазина, ...Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется человек для регулярной технической поддержки и обновления сайта, для работ как с контентом, так и с программной частью сайта. Необходимые навыки: - программирование PHP, MySQL - верстка HTML и JavaScript Работа заключается в поиске ошибок в скрипте уже ...Служба поддержкинет заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Необходимо наполнить магазин на основе Shop Script. Нужно качественно(!) заполнить его товарами, информацию о которых брать с сайтов производителей. Объем работы большой, но можно работать в расчете на каждые 600 позиций ($200 соответственно). Необходимо: - быстрая работа с HTML ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо доработать flash-шапку веб сайта, добавить несколько элементов. И анимировать карту города по предложенному плану. Просьба обращаться квалифицированных дизайнеров, т.к. на переделывание нет времени. Обсудим все по ICQ, и озвучу ТЗ. ICQ: 300-423-457Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо наполнить магазин (на основе Shop Script). Нужно качественно(!) заполнить его товарами, информацию о которых брать с сайтов производителей. Объем работы большой, но можно работать в расчете на каждые 600 позиций ($100 соответственно). Необходимо: - быстрая работа с ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Требуется ответственный человек, который взял бы на себя работу по наполнению Shop-Script-Premium 500-600 позициями товаров. Подойдет студент или просто чел. обладающий усидчивостью и познанием языке разметки. Необходимо: -знание HTML(поверхностно) -аккуратность (обязательно!) -большая часть времени в сети Нужно на сайте производителя ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт18 лет назад