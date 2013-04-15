Отредактировать карту

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки156 просмотров

Требуется вручную отредактировать каждый участок на карте http://ya16.ru/newmap/ так, чтобы все участки расположились ровно относительно соседних, чтобы их грани не налезали на соседние.

Редактирование каждого участка занимает примерно 15-60 секунд. Всего около 280 участков.

Инструкция прилагается.

Вот пример того как происходит редактирование http://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.x/examples/polygonedit.html

За качественную и точную работу бонус +50%

Оплата в WMR после выполнения и проверки задания. Срок 1 день.

Предпочтение будет отдано фрилансерам с положительными отзывами и опытом работы с контентом.

Прошу не писать в личку.

12 лет назад
Neoncobra
Артур 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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