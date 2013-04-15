Отредактировать карту

Требуется вручную отредактировать каждый участок на карте http://ya16.ru/newmap/ так, чтобы все участки расположились ровно относительно соседних, чтобы их грани не налезали на соседние.

Редактирование каждого участка занимает примерно 15-60 секунд. Всего около 280 участков.

Инструкция прилагается.

Вот пример того как происходит редактирование http://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.x/examples/polygonedit.html

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