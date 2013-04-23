Для интернет магазина коммерческой тематики систем кондиционирования требуется специалист для добавления товарных позиций с каталога по образцу имеющихся позиций на сайте (от 50 шт -2000). Все данные предоставляются утвержденным исполнителям. ...
Наполнить готовым контентом 18 страниц сайта
Здравствуйте!
Необходимо скопипастить с головного сайта интернет-магазина 18 страниц с информацией о доставке товара на сайт-филиал.
Сайт-филиал работает на фреймворке Smarty. Имеется простенькая админка без визуального редактора.
Адреса исходного и конечного сайтов передам в личке.
Выбранный исполнитель
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