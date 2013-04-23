Наполнить готовым контентом 18 страниц сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен16 заявок256 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо скопипастить с головного сайта интернет-магазина 18 страниц с информацией о доставке товара на сайт-филиал.

Сайт-филиал работает на фреймворке Smarty. Имеется простенькая админка без визуального редактора.

Адреса исходного и конечного сайтов передам в личке.

12 лет назад
filipyev
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$20
1 день
Всё отлично. Сайт заполнен как надо) Спасибо, Лера)
Работаю не первый раз. Приятный в общении заказчик. Всегда четкое ТЗ и быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад

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