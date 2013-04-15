Интеграция верстки в drupal7 или wordpress

$300
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Закрыт3 заявки176 просмотров

Вот макет главной http://u.pikucha.ru/iaQaC/hn1i.jpeg

Вот 2 скетча внутренних страниц http://pics.kz/i3/c0/90/c090788d7d28ca819e97ac07d3a5c569.jpg

http://pics.kz/i3/9e/10/9e10fb7fb66e10b0b256c5d9082c8994.jpg

Тз в приложении

Я даю готовую верстку всех страниц в хтмл (html5, css3 - кроссбраузерно, дивно валидно), а вы делаете интеграцию в друпал 7

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь

скайп yakooobin

DrupalHTMLWordPress
12 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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