Интеграция верстки в drupal7 или wordpress

Вот макет главной http://u.pikucha.ru/iaQaC/hn1i.jpeg

Вот 2 скетча внутренних страниц http://pics.kz/i3/c0/90/c090788d7d28ca819e97ac07d3a5c569.jpg

http://pics.kz/i3/9e/10/9e10fb7fb66e10b0b256c5d9082c8994.jpg

Тз в приложении

Я даю готовую верстку всех страниц в хтмл (html5, css3 - кроссбраузерно, дивно валидно), а вы делаете интеграцию в друпал 7

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь

скайп yakooobin