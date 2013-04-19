Найти логотипы производителей

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки137 просмотров

Для интернет магазина надо найти логотипы производителей около 70 шт.

требования:

только JPG

размер по ширине 200 pix по высоте не более 150 pix

цветные без лишних знаков и текста

фон должен быть белый или прозрачный

название файла и расширение brandname.jpg все в нижнем регистре и на eng

цена за логотип 5 рублей.

12 лет назад
demon723
Дмитрий 
53 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

yurets_s
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$10
3 дня
Нашел и обработал логотипы Все четко и быстро. Спасибо.
С хорошими людми приятно работать.

Заявки фрилансеров

yurets_s
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад