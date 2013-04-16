Наполнение сайта http://eatandroid.ru/

сайт на wordpress . Наполнение - каждый день по 1 обзору - это в идеале.

если нет - то хотя бы 3 обзора в неделю (но не за раз)

нужен человек , которые реально сам будет писать эти обзоры (т.к. я иногда могу давать задания на обзоры конкретных игр (которых точно нет в инете) , да и вообще так лучше)

жду цен.