Необходимо наполнить 2 сайта. Контент для наполнения предоставим. 1 картинка на одну карточку товара. Цена 5 р. За карточку. Сделать нужно быстро!!!
Поиск сайтов
Доброго времени суток.
Нужен человек или пару на нехитрую работу, поиск фирм в нескольких направлениях.
Теперь по подробней что надо сделать и кого искать:
мы ищем 2 направления: фирмы которые занимаются разработкой 3D (от создания интерьеров/экстерьеров до создания персонажей для игр). Вторая тема фирмы которые занимаются разработкой под мобильные платформы iOS (такие как Gameloft - засчитываться не будут, так как это крупнейшие паблишеры - а нам нужны фирмы разработчики).
поиск нужно проводить по странам США, Германия, Великобритания.
от вас на выходе икселевский файл где первая сточка адрес сайта (урл) вторая и e-mail.
интересует цена за 100 сайтов, оплата WMZ
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