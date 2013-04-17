Поиск сайтов

Доброго времени суток.

Нужен человек или пару на нехитрую работу, поиск фирм в нескольких направлениях.

Теперь по подробней что надо сделать и кого искать:

мы ищем 2 направления: фирмы которые занимаются разработкой 3D (от создания интерьеров/экстерьеров до создания персонажей для игр). Вторая тема фирмы которые занимаются разработкой под мобильные платформы iOS (такие как Gameloft - засчитываться не будут, так как это крупнейшие паблишеры - а нам нужны фирмы разработчики).

поиск нужно проводить по странам США, Германия, Великобритания.

от вас на выходе икселевский файл где первая сточка адрес сайта (урл) вторая и e-mail.

интересует цена за 100 сайтов, оплата WMZ