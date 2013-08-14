Нужно написать несколько отзывов о компании

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка198 просмотров

День добрый, нужно написать 30 нейтрально-положительных отзывов о компании и услугах связанных с загородным отдыхом. Размещать необходимо на популярных Московских площадках которые Вы сами подберете.

12 лет назад
surok7
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$60
2 дня
Работа выполнена без нареканий.
Сергей - позитивный, тактичный, внимательный заказчик. Всегда на связи, быстрое решение рабочих вопросов, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад