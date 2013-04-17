Нужен исполнитель по наполнению бух. сайта

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Завершен2 заявки186 просмотров

сайт - http://www.nachbuh.ru/

Нужен человек, в идеале с опытом, или работающий бухгалтером. (ну можно и нет)

нужны хорошие статьи — 3–5 в неделю (не за раз). Статьи должны быть действительно полезными и интересными для РФ.

пример хорошего сайта — http://www.nachbuh.ru/

темы для статей буду задавать сам, либо вы предлагаете, а мы их уже рассматриваем с точки зрения СЕО.

пишите цену с наполнением. сайт на wordpress.

WordPress
12 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

server71
Тамила 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Тамила ооочень ответственный исполнитель - всем крайне рекомендую!!!
Очень понравилось работать с Романом Олеговичем, проекты интересные, работа в удовольствие, что бывает не всегда! Надеюсь не раз работать в ваших проектах!

Заявки фрилансеров

server71
Тамила 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад