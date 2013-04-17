Нужен исполнитель по наполнению бух. сайта

сайт - http://www.nachbuh.ru/

Нужен человек, в идеале с опытом, или работающий бухгалтером. (ну можно и нет)

нужны хорошие статьи — 3–5 в неделю (не за раз). Статьи должны быть действительно полезными и интересными для РФ.

пример хорошего сайта — http://www.nachbuh.ru/

темы для статей буду задавать сам, либо вы предлагаете, а мы их уже рассматриваем с точки зрения СЕО.

пишите цену с наполнением. сайт на wordpress.