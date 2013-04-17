Наполнение сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок261 просмотр

необходимо наполнить сайт (Joomla, Virtuemart 2) 200 карточек товара. Информация для переноса - сайт-донор. 3 картинки - фото изделия , эскиз и текстура материала, краткое описание изделия и код.

Joomla
12 лет назад
lepord
54 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров