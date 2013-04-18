Исполнитель для поиска информации в интернете

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок331 просмотр

Требуется человек на полный рабочий день (удаленно)

Поиск информации в интернете (глубокий поиск), компаний определенной тематики в определенных регионах

Сбор данных (название компании, тип, контакты)

12 лет назад
G0BL1n
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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