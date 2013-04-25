Проверить на правильность продукты в магазине

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Завершен9 заявок134 просмотра

Для работы не надо знаний в программировании, дизайне или ещё что нибудь подобное. Нужно только уметь кликать по интернету. Мы дадим список с данными, которые нужно будет проверить и исправить на нашем сайте. Как это всё работает, я объясню. Работы примерно на один день. (8 часов) Оплата по вебмани.

12 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$40
1 день
Отлично сработались - большое спасибо!
Отличный заказчик, интересный проект, четкое объяснение задачи, своевременная оплата. Рекомендую !

Заявки фрилансеров

trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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