Проверить на правильность продукты в магазине

Для работы не надо знаний в программировании, дизайне или ещё что нибудь подобное. Нужно только уметь кликать по интернету. Мы дадим список с данными, которые нужно будет проверить и исправить на нашем сайте. Как это всё работает, я объясню. Работы примерно на один день. (8 часов) Оплата по вебмани.