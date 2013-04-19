Сбор контактной информации в интернете

Здравствуйте! Есть самописный сайт vtb32.ru - нужно удалить что в разделе грузы http://vtb32.ru/cargoes.html и заполнить тем что в прикрепленном файле - не просто скопировать и вставить а оформить как надо чтобы красиво смотрелось, оплата после ...