han7419

Алексей han7419

 
49 летРоссия/Балашиха
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сбор контактной информации в интернете

    Собрать контактную информацию: телефон, мыло, сайт (если есть) или адрес. Профиль компаний: 1. Водоснабжение - насосное оборудвоание. 2. Отопление - котлы, радиаторы, циркуляционные насосы, тепловые насосы. 3. Монтажные организации или ЧП (ИП) по отоплению, водоснабжению. Ростовская область, Краснодарский ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поиск фотографий оборудования

    Есть список оборудования (насосы или котлы) , нужно по названию найти фотографию. этого оборудования. Подпись фотоки на латинице: Бренд-модель. Минимальный размер 300*300, но лучше фотки большего размера. Фото на белом фоне, без водяного знака.

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сбор и обработка информации для каталога

    Сбор и обработка информации с сайтов и из с каталогов оборудования. Список интересующих брендов предоставляю. Каталоги оборудования есть не все. Во вложении примерная таблица по заполнению карточки товара. Объём каталога в идеале 5000(6000) позиций. В файле дана ...

    Карточки товаров
    Прочее3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад