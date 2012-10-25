Сбор и обработка информации с сайтов и из с каталогов оборудования. Список интересующих брендов предоставляю. Каталоги оборудования есть не все. Во вложении примерная таблица по заполнению карточки товара. Объём каталога в идеале 5000(6000) позиций. В файле дана ...