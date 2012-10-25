Собрать контактную информацию: телефон, мыло, сайт (если есть) или адрес. Профиль компаний: 1. Водоснабжение - насосное оборудвоание. 2. Отопление - котлы, радиаторы, циркуляционные насосы, тепловые насосы. 3. Монтажные организации или ЧП (ИП) по отоплению, водоснабжению. Ростовская область, Краснодарский ...
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- Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть список оборудования (насосы или котлы) , нужно по названию найти фотографию. этого оборудования. Подпись фотоки на латинице: Бренд-модель. Минимальный размер 300*300, но лучше фотки большего размера. Фото на белом фоне, без водяного знака.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сбор и обработка информации с сайтов и из с каталогов оборудования. Список интересующих брендов предоставляю. Каталоги оборудования есть не все. Во вложении примерная таблица по заполнению карточки товара. Объём каталога в идеале 5000(6000) позиций. В файле дана ...Прочее3 заявкиЗакрыт11 лет назад