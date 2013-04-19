Наполнение сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок269 просмотров

Надо из Exel или txt заливать прайс листы на сайт.

Прайсы надо обновлять раз в неделю.

Прайсов много.

Пишите предложение по цене.

12 лет назад
Nadezhda2012
Надежда 
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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