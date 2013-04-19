Необходимо с одного сайта собрать 2500 контактов (емаилы)
Наполнение сайта
Надо из Exel или txt заливать прайс листы на сайт.
Прайсы надо обновлять раз в неделю.
Прайсов много.
Пишите предложение по цене.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
Собрать контактную информацию: телефон, мыло, сайт (если есть) или адрес. Профиль компаний: 1. Водоснабжение - насосное оборудвоание. 2. Отопление - котлы, радиаторы, циркуляционные насосы, тепловые насосы. 3. Монтажные организации или ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо перенести информацию (копи-паст) с сайта http://www.vitafoods.eu.com/page.cfm/action=ExhibList/ListID=1/t=m (чуть меньше 600 контактов) в файл Exel в гугл докс (нужна почта Гугл) Оплата по окончанию или частями на яндекс деньгиНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Мебельному сайту требуется копирайтер и спец по соц.сетям в одном лице. Задачи: 1. Копирайтинг: нужно по одной статье в день на тему дизайна интерьеров и мебели. Или уникальные материалы, или рерайт англоязычных источников. Материалы ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Для РУЧНОГО добавления в каталоги сайтов, доски объявлений, каталоги пресс релизов и т.п. требуется человек. Список каталогов для постинга и загаловки объявлений с описаниями к ним и т.п. я предоставлю. От вас потребуется отчет в ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
1. Пример что есть уже у нас http://yees.travel/hotel/page/aquabellabeachhotel 2. Где можно взять (пример) чего у нас нет http://www.tophotels.ru/main/hotel/al4919/ http://www.tury.ru/hotel/id/63137 3. Что нужно ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо собрать базу данных компаний, которые торгуют кровельными материалами следующих фирм в Северо-Западном регионе: По керамической черепице 1. Tondach 2. Koramic/WB 3. Monier/Braas 4. Creaton 5. Erlus 6. Röben 7. Jacobi 8. Terreal/Ludowici ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $300
Здравствуйте! Нужно компоновать разные прайс-листы в экселе. Пример: есть прайс лист, нужно его графы копировать в другой прайс лист по колонкам, чтобы все прайс-листы были приведены в стандартную форму. Оплата 20-30 ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Для работы в команде нужен надежный свободный человек. Основная работа - формировать контент новых сайтов. Закидывать товары, обрабатывать фото, править структуру меню. Прошу указывать желаемый тариф за час такой работы.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $13
Здравствуйте. Имеется сайт на CMS Wordpress. В него залито 40 записей, которые ждут утверждения. При необходимости все обьясню, там элементарно, разберетесь. Необходимо: 1. Добавить тематическую картинку, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад