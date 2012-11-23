Nadezhda2012

Надежда Nadezhda2012

 
40 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
[email protected] скайп: sinelnikova_nadezhda

Выполняю работу качественно, в срок.

Отзывы заказчиков
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Написать 20 отзывов о товаре
Работа выполнена в срок и со вкусом, то что нужно. Спасибо Надежде за отлично выполненную работу!
Заказчик предоставил предоплату, что приятно. По ходу контролировал работу, что положительно говорит о деловых качествах заказчика. Впечатления от сотрудничества положительные. Спасибо. Буду рада сотрудничать в будущем.
Ответный отзыв
Nomak
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Составление каталога и размещение в нем товаров
Очень ответственно подошла к довольно кропотливой работе. Всё сделано на отлично. Спасибо! Думаю будем работать и дальше.
Благодарю Сергея за то, что спокойно научил работе, которую надо было выполнить. Как заказчик - идеальный. Сотрудничаем дальше.
Ответный отзыв
Ikarus
36 летПольша
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Скопировать материалы с сайта в Word
Хорошо и быстро справилась с кропотливой работой.
Заказчик задачу поставил четко, время на работу дал оптимальное, оплата работы своевременная. Благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
3 отзыва
от $1
от 1 дня
#180
Переводы
нет отзывов
от $4
от 2 дней
#4557
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#7561