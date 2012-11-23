[email protected] скайп: sinelnikova_nadezhda
Выполняю работу качественно, в срок.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена в срок и со вкусом, то что нужно. Спасибо Надежде за отлично выполненную работу!
Ответный отзыв
Заказчик предоставил предоплату, что приятно. По ходу контролировал работу, что положительно говорит о деловых качествах заказчика. Впечатления от сотрудничества положительные. Спасибо. Буду рада сотрудничать в будущем.
$10
10 баллов
11 лет назад
Очень ответственно подошла к довольно кропотливой работе. Всё сделано на отлично. Спасибо! Думаю будем работать и дальше.
Ответный отзыв
Благодарю Сергея за то, что спокойно научил работе, которую надо было выполнить. Как заказчик - идеальный. Сотрудничаем дальше.
$5
10 баллов
11 лет назад
Хорошо и быстро справилась с кропотливой работой.
Ответный отзыв
Заказчик задачу поставил четко, время на работу дал оптимальное, оплата работы своевременная. Благодарю за сотрудничество.
Наполнение сайтов
3 отзыва
от $1
от 1 дня
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Переводы
нет отзывов
от $4
от 2 дней
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Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
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