Простые работы на системе Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки241 просмотр

Необходимо создать несколько страниц, заменить ссылки, найти фото, все отчетливо видно на фото.

BL 205. Сроки сегодня, вечер. Рассмотрю разумные цены. Если есть вопросы, с радостью отвечу.

Joomla
12 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tnt325
Таня 
43 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$14
1 день
Татьяна отличный исполнитель, сделал все быстро и в срок.
Точное задание, оплата работы моментальная! Довольна сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

tnt325
Таня 
43 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Заполнение карточек товаров в 1С

    $1000

    Требуется создать карточки товара в 1С - внести в карточку картинку и характеристики товара. Изображение должно соответствовать названию товара, качественное . Специалист нужен с практическим опытом создания карточки товара в 1 С под ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются контенщики в мою команду

    $100

    Добрый день. Требуется человек для наполнения сайтов. Тематики будут разные от фильмов до туризма. На данный момент есть задание - добавить видео + одно предложение текста. Только пишите исполнительные и не ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Скачать векторный рисунок и сохранить c правками

    В чём заключается работа: 1. Я передаю список ссылок с картинками и называния в которое нужно переименовать картинки. Пример: break http://www.clker.com/clipart-mining-or-rock-breaking-1.html Результат: http://ev9eniy.ru/tasks/130419.svg2png/words.rar 2. Вы ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поддержка группы в VK

    Для группы тематика часы, необходима поддержка. Требуется постить 1-2 в сутки интересных постов, удаление спама, ответы на вопросы, что-нибуть интересное. Группы недавно созданы первично наполнены по 2000 оферов. Ваша цена в месяц. Могу передать ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение сайта

    $50

    Надо из Exel или txt заливать прайс листы на сайт. Прайсы надо обновлять раз в неделю. Прайсов много. Пишите предложение по цене.

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сбор контактной информации в интернете

    Собрать контактную информацию: телефон, мыло, сайт (если есть) или адрес. Профиль компаний: 1. Водоснабжение - насосное оборудвоание. 2. Отопление - котлы, радиаторы, циркуляционные насосы, тепловые насосы. 3. Монтажные организации или ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос инф-ции с сайта в файл Exсel в гугл докс

    $50

    Необходимо перенести информацию (копи-паст) с сайта http://www.vitafoods.eu.com/page.cfm/action=ExhibList/ListID=1/t=m (чуть меньше 600 контактов) в файл Exel в гугл докс (нужна почта Гугл) Оплата по окончанию или частями на яндекс деньги

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редактор мебельного сайта + соц. сети (SMO/SMM)

    $250

    Мебельному сайту требуется копирайтер и спец по соц.сетям в одном лице. Задачи: 1. Копирайтинг: нужно по одной статье в день на тему дизайна интерьеров и мебели. Или уникальные материалы, или рерайт англоязычных источников. Материалы ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад