Простые работы на системе Joomla

Мебельному сайту требуется копирайтер и спец по соц.сетям в одном лице. Задачи: 1. Копирайтинг: нужно по одной статье в день на тему дизайна интерьеров и мебели. Или уникальные материалы, или рерайт англоязычных источников. Материалы ...