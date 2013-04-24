В чём заключается работа: 1. Я передаю список ссылок с картинками и называния в которое нужно переименовать картинки. Пример: break http://www.clker.com/clipart-mining-or-rock-breaking-1.html Результат: http://ev9eniy.ru/tasks/130419.svg2png/words.rar 2. Вы ...
Наполнить порядка 10 страниц, система modX
Нужно сделать копи-паст.
Система управления modX
Сроки сегодня. Оплата на вебмани по факту готовности.
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