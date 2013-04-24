Наполнить порядка 10 страниц, система modX

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Завершен10 заявок212 просмотров

Нужно сделать копи-паст.

Система управления modX

Сроки сегодня. Оплата на вебмани по факту готовности.

MODX
12 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$8
1 день
Весьма оперативно. Без лишних вопросов наполнены страницы с вложенностью. Рекомендую к выбору исполнителем!
Очень доволен сотрудничеством. Работа выполнена и оплачена.

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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