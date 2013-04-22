Поиск и добавление фотографий на сайт

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Завершен7 заявок217 просмотров

Сайт на WordPress. Нужно наполнять его контентом (фотографиями без текста).

Ключевые слова будут даны.

Работы много.

Предлагайте вашу цену за 1 пост с 10 фотографиями.

WordPress
12 лет назад
ant_design
Антон 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

stas-gorenko
Станислав 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$50
1 день
Со Станиславом приятно работать и общаться. Работу выполняет качественно и в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stas-gorenko
Станислав 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
12 лет назад

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