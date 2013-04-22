Оператор наличия

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок212 просмотров

Оператор наличия [удаленная работа/работа на дому] на постоянной основе.

Обязанности:

Контроль наличия товаров в интернет-магазинах Poxodniki.ru и DachaStuff.ru

по остаткам прайс-листов поставщиков интернет-магазинов.

Требования:

Ответственность, Внимательность‚ аккуратность; Уверенный пользователь Excel

Предпочтительней девушка

Отчет по проделанной работе !

Условия:

К сожалению, в связи с некачественной работой в данной должности приходится вводить меры по контролю проделанной работы.

Остатки поставщиков меняются с периодичностью в 3 дня. Товар ставится «в наличии» только при условии, что кол-во товара в остатках прайс-листа больше 10.

Мы предлагаем оклад 8000 руб в месяц, выплата 2 раза в месяц, система выплат, по результатам проделанной работы. (если вы из Москвы оплата наличными в офисе, если вы из другого города желательно наличие Яндекс-кошелька)

Мы рады ответственным и внимательным сотрудникам, которые хотят работать и качественно выполняют свои обязанности! И предлагаем премии и бонусы за качественно проделанную работу!

12 лет назад
NataliaPoxodnik
Наталья 
33 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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