Оператор наличия [удаленная работа/работа на дому] на постоянной основе.

Обязанности:

Контроль наличия товаров в интернет-магазинах Poxodniki.ru и DachaStuff.ru

по остаткам прайс-листов поставщиков интернет-магазинов.

Требования:

Ответственность, Внимательность‚ аккуратность; Уверенный пользователь Excel

Предпочтительней девушка

Отчет по проделанной работе !

Условия:

К сожалению, в связи с некачественной работой в данной должности приходится вводить меры по контролю проделанной работы.

Остатки поставщиков меняются с периодичностью в 3 дня. Товар ставится «в наличии» только при условии, что кол-во товара в остатках прайс-листа больше 10.

Мы предлагаем оклад 8000 руб в месяц, выплата 2 раза в месяц, система выплат, по результатам проделанной работы. (если вы из Москвы оплата наличными в офисе, если вы из другого города желательно наличие Яндекс-кошелька)

Мы рады ответственным и внимательным сотрудникам, которые хотят работать и качественно выполняют свои обязанности! И предлагаем премии и бонусы за качественно проделанную работу!