Исполнитель для рерайта и наполнения сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок355 просмотров

Требуется рерайтер, который будет грамотно писать тексты(новости) самых различных тематик. добавлять их на сайт.

Заказы постоянные.

Требования:

Грамотность, умение выполнять все четко в срок.

Желательно:

Владение админ. панелью Wordpress.

Цена - 30 руб за 1 к символов б/п.

В заявках оставляйте свои контакты, по-возможности примеры рерайта.

WordPress
12 лет назад
bukhuchet
Карпов 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оператор наличия

    $250

    Оператор наличия [удаленная работа/работа на дому] на постоянной основе. Обязанности: Контроль наличия товаров в интернет-магазинах Poxodniki.ru и DachaStuff.ru по остаткам прайс-листов поставщиков интернет-магазинов. Требования: Ответственность, Внимательность‚ ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для наполнения сайтов статьями

    Требуется контент-менеджер для наполнения нескольких сайтов. Задачи: 1) Поиск материалов по теме сайта 2) Публикация подготовленных материалов (возможно понадобится реврайтинг) в системе CMS сайта ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    На постоянную занятость требуется контент менеджер для наполнения сайта. Сайт на платфоме OpenCart (что куда добавлять расскажем, проблем с освоением админки возникнуть не должно). Тематика сайта - настольные игры. Требуемые ...

    CSSHTMLOpencart
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Требуется наполнить интернет - магазин на базе площадки http://prom.ua Создать категории, под категории и заполнить сами карточки товаров, копипаст характеристик, фотографий и описаний с сайта поставщика. Структуру сайта вышлю по запросу. Либо ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение сайта

    $150

    http://часопт.рф/ CMS = WebAsyst Shop-Script каталог примерно в 5-6 тысяч позиций. Есть несколько прайсов в экселе с фотками(примерно 2-2,5 тыс позиций) остальные товары на различных сайтах поставщиков. Фото ...

    Webasyst
    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнить сайт (Битрикс)

    $50

    требуется недорого (5-15 долл за страницу) донаполнить сайт контентом . вот сайт : http://www.metaltiling.ru/ не повредив при этом сео-настройки!! (а то уже было такое). Начинать хоть сейчас. оплата-вебмани

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны Контент-менеджеры для наполнения сайта

    Требования: Легкая обучаемость, ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ! 5 полных рабочих часов в день на нашем проекте. Система управления Bitrix Skype!!! переписка с менеджерами нашей компании только по skype Внимательность ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Заполнить сайт Joomla предоставленными материалами

    Необходим внести в базу компонента Joomla материалы (через аминку). Работа тупая - копировать/вставить, но все предельно просто. В приложении файл, который надо внести (там много табов внизу). Сделать нужно за неделю.

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад