Оператор наличия [удаленная работа/работа на дому] на постоянной основе. Обязанности: Контроль наличия товаров в интернет-магазинах Poxodniki.ru и DachaStuff.ru по остаткам прайс-листов поставщиков интернет-магазинов. Требования: Ответственность, Внимательность‚ ...
Исполнитель для рерайта и наполнения сайтов
Требуется рерайтер, который будет грамотно писать тексты(новости) самых различных тематик. добавлять их на сайт.
Заказы постоянные.
Требования:
Грамотность, умение выполнять все четко в срок.
Желательно:
Владение админ. панелью Wordpress.
Цена - 30 руб за 1 к символов б/п.
В заявках оставляйте свои контакты, по-возможности примеры рерайта.
Заявки фрилансеров
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