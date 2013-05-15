Контентщик на сайт о моде

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен14 заявок428 просмотров

Нужно наполнять копипастом сайт о моде.

1.Загрузить картинку, прописать теги к картинке

2.Копировать текст ,отнести в нужную рубрику.

3.Сделать ссылку, на прошлую статью или на рубрику.

И все, по 10 постов в день.

12 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

masba
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 дня назад
12 лет назад
$50
30 дней
Все в срок, очень качественный и ответственный контенщик. Будем работать и в будущем.
Приятно было поработать ))

Заявки фрилансеров

masba
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 дня назад
12 лет назад
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