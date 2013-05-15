Наполнение сайта

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Завершен20 заявок410 просмотров

Для наполнения сайта небольшого собственного бизнеса городского масштаба нужен ответственный фрилансер.

Задачи - наполнение сайта текстами (написание).

Собеседование по скайпу.

40р/1000.

12 лет назад
rasskazov
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Alesandr
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Доволен сотрудничеством с Александром. Статья была написана четко в срок, минимальные исправления были внесены незамедлительно после моих комментариев.
Станислав дает четкое тз, хорошо объясняет нюансы, постоянно на связи, оплата сразу же после окончательного принятия работы. Полностью доволен сотрудничеством с ним.

Заявки фрилансеров

Alesandr
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад