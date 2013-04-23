Перенести контент на новую версию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок164 просмотра

Есть текущий сайт http://sapa-fitnes.ru/

Для него делается новый http://sapa.itcamelot.ru/

На новом немного другая структура, но все равно первым шагом нужно перенести хотя бы существующие тексты со старой версии.

Дальше нужно будет уже новый сайт заполнять, выкладывать фотографии, возможно регулярное сотрудничество.

Старый сайт сделан на самодельной CMS, новый - на 1С-Битрикс.

12 лет назад
MarVal
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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