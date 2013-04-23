Нужно наполнять копипастом сайт о моде. 1.Загрузить картинку, прописать теги к картинке 2.Копировать текст ,отнести в нужную рубрику. 3.Сделать ссылку, на прошлую статью или на рубрику. И ...
Перенести контент на новую версию сайта
Есть текущий сайт http://sapa-fitnes.ru/
Для него делается новый http://sapa.itcamelot.ru/
На новом немного другая структура, но все равно первым шагом нужно перенести хотя бы существующие тексты со старой версии.
Дальше нужно будет уже новый сайт заполнять, выкладывать фотографии, возможно регулярное сотрудничество.
Старый сайт сделан на самодельной CMS, новый - на 1С-Битрикс.
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