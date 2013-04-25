Пополнение контента туристического сайта на Друпал

Нужно пополнить контент сайта через готовый шаблон Друпал - приблизительно 50 страниц. Кое где требуется перевод с английского.( сайт в данный момент проходит через редезайн)

Сайт - туристический. Тематика - путешествия, отдых, туры. Кое где просто копирование с сушествуюшего сайта, кое где дополнение контента

viptripusa.com