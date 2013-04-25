Пополнение контента туристического сайта на Друпал

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Закрыт8 заявок220 просмотров

Нужно пополнить контент сайта через готовый шаблон Друпал - приблизительно 50 страниц. Кое где требуется перевод с английского.( сайт в данный момент проходит через редезайн)

Сайт - туристический. Тематика - путешествия, отдых, туры. Кое где просто копирование с сушествуюшего сайта, кое где дополнение контента

viptripusa.com

Drupal
12 лет назад
belmamar
Марат 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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