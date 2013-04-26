Работники в социальных группах

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт20 заявок437 просмотров

Интернет магазину нужны два сотрудника для работы в наших социальных группах (на постоянной основе).

1. В контакте

2. Facebook

Результат Вашей работы: высокая активность в группах, живая группа.

От Вас подготовка и публикация новостей, обзоров и новинок продукции на рынке,

не разрешается публикация материалов допускающих закрытие группы.

Ведение интерактивной работы с участниками группы (конкурсы, викторины, розыгрыши… призы предоставляются)

Оплата: 10 000 + ежемесячные премии до 100% (зависит от активности группы)

12 лет назад
Vasnin
Леонид 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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