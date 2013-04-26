Наполнить письмами смартреспондер. Шаблон + текст

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки151 просмотр

Необходим человек разбирающийся в базовом хтмл, на уровне контент менеджера

Нужно занести серию писем на смартреспондер (желателен опыт)

В сериях по 10-20 писем, это как на сайте страничку создать примерно. Есть хтмл шаблон письма и есть текст, нужно создать новое письмо. Вставить шаблон , потом вставить текст и посмотреть как получилось.

Пишите в проект, в личку просьба не писать.

Пишите сколько в день сможете занести и стоимость, опыт работы с сервисом, опыт контент менеджмента.

Оплата по факту. вебмани ВМР

Пример ответа в проект:

Занесу за день 20 писем, 10 рублей письмо. В сервисе работал. Опыт контент менеджера есть.

12 лет назад
Xopca
Егор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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