Наполнить письмами смартреспондер. Шаблон + текст

Необходим человек разбирающийся в базовом хтмл, на уровне контент менеджера

Нужно занести серию писем на смартреспондер (желателен опыт)

В сериях по 10-20 писем, это как на сайте страничку создать примерно. Есть хтмл шаблон письма и есть текст, нужно создать новое письмо. Вставить шаблон , потом вставить текст и посмотреть как получилось.

Пишите в проект, в личку просьба не писать.

Пишите сколько в день сможете занести и стоимость, опыт работы с сервисом, опыт контент менеджмента.

Оплата по факту. вебмани ВМР

Пример ответа в проект:

Занесу за день 20 писем, 10 рублей письмо. В сервисе работал. Опыт контент менеджера есть.